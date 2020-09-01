"Он звезда, и этим всё сказано!"

39-летний российский юморист Гарик Харламов, экс-супруг актрисы Кристины Асмус, позабавил сеть снимком с дочкой-первоклашкой

Как передает Politeka.net, шоумен поделился свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позирует вместе с 6-летней дочерью Настей во дворе школы. Сегодня девочка пошла в первый класс.

Гордый отец склонился над малышкой, стоя сзади, показывая на нее пальцами: мол, посмотрите, какая она у меня умничка.

При этом объектом жарких обсуждений стал наряд Гарика. Он явился на школьную линейку в спортивном образе: олимпийке и шортах.

"Ну понеслась )) Первый раз в первый класс ! Анастасия Игоревна Харламова - первоклашка !)", - подписал фото Харламов.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Многие интересовались, где мать девочки, однако, Гарик так и не ответил. К слову, накануне Асмус выставляла в Инстаграм кадры с актером Иваном Охлобыстиным, с которым снимается в новом проекте.

"Вот бы и мой батя в шортах пошёл на линейку)" - "он же прям со спорт зала забежал не успел переодеться 💪🏻🤣" - "он звезда, и этим всё сказано!Хоть в чем появись 😊👍🏻" - "а мать то где?"

"жесть как на Кристину похожа!)"

"Гарик похудел или так кажется?"

"Вы извините, но доча вылитая мама😉 Примите поздравления!"

"Где её мамка?" - "с Охлобыстиным кувыркается"

"Вчера хоть не пил? А то опять опухший..."

"Папе зуб выбить и один в один"

"Поздравляю🥳🤩 Гарик , ты похудел что ли?😁"

Ранее мы сообщали, блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с Харламовым, показала, чем могла бы пленить последнего. Девушка продемонстрировала аппетитное декольте крупным планом.

"Тут - одна) если фото наберёт очень много лайков, увидите с кем...😂 #weekend", - подписала фото звезда, получив в ответ в комментариях, мол, ясно, что с Гариком.

Напомним, располневший Харламов поразил безумными развлечениями с дочерью Асмус: «Хватит уже жрать, Гарик»

Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.

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