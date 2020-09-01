39-летний российский юморист Гарик Харламов, экс-супруг актрисы Кристины Асмус, позабавил сеть снимком с дочкой-первоклашкой
Как передает Politeka.net, шоумен поделился свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позирует вместе с 6-летней дочерью Настей во дворе школы. Сегодня девочка пошла в первый класс.
Гордый отец склонился над малышкой, стоя сзади, показывая на нее пальцами: мол, посмотрите, какая она у меня умничка.
При этом объектом жарких обсуждений стал наряд Гарика. Он явился на школьную линейку в спортивном образе: олимпийке и шортах.
"Ну понеслась )) Первый раз в первый класс ! Анастасия Игоревна Харламова - первоклашка !)", - подписал фото Харламов.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Многие интересовались, где мать девочки, однако, Гарик так и не ответил. К слову, накануне Асмус выставляла в Инстаграм кадры с актером Иваном Охлобыстиным, с которым снимается в новом проекте.
"Вот бы и мой батя в шортах пошёл на линейку)" - "он же прям со спорт зала забежал не успел переодеться 💪🏻🤣" - "он звезда, и этим всё сказано!Хоть в чем появись 😊👍🏻" - "а мать то где?"
"жесть как на Кристину похожа!)"
"Гарик похудел или так кажется?"
"Вы извините, но доча вылитая мама😉 Примите поздравления!"
"Где её мамка?" - "с Охлобыстиным кувыркается"
"Вчера хоть не пил? А то опять опухший..."
"Папе зуб выбить и один в один"
"Поздравляю🥳🤩 Гарик , ты похудел что ли?😁"
Ранее мы сообщали, блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с Харламовым, показала, чем могла бы пленить последнего. Девушка продемонстрировала аппетитное декольте крупным планом.
"Тут - одна) если фото наберёт очень много лайков, увидите с кем...😂 #weekend", - подписала фото звезда, получив в ответ в комментариях, мол, ясно, что с Гариком.
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