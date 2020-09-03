33-річна російська співачка Поліна Гагаріна розбурхала мережу фото свого 12-річного сина Андрія

Як передає Рoliteka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому хлопчик постав практично на весь зріст. Помітно змужнілий Андрій позував у білій майці і такого ж кольору розстебнутій сорочці, а також світло-сірих джинсах.

"Мій хлопчик, вже зовсім дорослий і за це літо змужнілий просто неймовірно! Допитливий і дуже самостійний. Організований, спраглий, відкритий... Дуже тебе люблю і буду завжди поруч!", - тепло привітала спадкоємця з початком навчального року Гагаріна.

Користувачі звернули увагу, що хлопчик - копія співака і свого тезки Андрія Губіна. А деяким він здався схожим на сина артиста Олега Газманова - Родіона. Шанувальники Гагаріної кинулися коментувати побачене:

"Красень! ...весь в батька!))) "- "що там від батька-то??? Мамина копія😍" - "тоді вже діда копія і на Губіна схожий😂" - "прикольно те, що він на Андрія Губіна схожий 🙄 🤣" - "ніііі, на Родіона Газманова😂"

"Твій син Андрій Губін?"

"Андрюшка Губін))"

"Родіон Газманов!!!"

"Неймовірно красива дитина🔥"

"Нічого собі який класний, вітаю"

Варто відзначити, батьком сина Гагаріної є актор Петро Кислов, з яким співачка давно порвала. Від другого шлюбу, з фотографом Дмитром Ісхаковим, у Поліни народилася дочка Мія. Правда, і з цим чоловіком співачка теж встигла розлучитися.

Раніше ми повідомляли, відома блогерка Олена Водонаєва заявила, що знає, чому не складається сімейне життя у таких зірок, як Ані Лорак і Поліна Гагаріна.

"Кожна з них – сильна жінка, яка багато працює, тягне на собі сім'ю, прагне до майбутнього. І якщо поруч з нею мужик бовтається, як г*** в ополонці, якщо він не звик до почуття відповідальності за свою сім'ю, то толку не буде", - резюмувала Водонаєва.

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