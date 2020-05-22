Во время продолжительного режима самоизоляции супруги начинают узнавать о друг друге много нового, и не всегда это только хорошее
Специалисты говорят об увеличении количества разводов в связи с карантином и вынужденной самоизоляцией, пишет Politeka.net. Проблемы коснулись не только простых людей, но и селебрити.
Давайте познакомимся с парами, которые приняли решение расстаться во время карантина.
Начнем с российской певицы Полины Гагариной и ее мужа фотографа Дмитрия Исхакова. Пара пробыла вместе шесть лет, в браке родилась дочь Мия.
О причине расставания ничего не известно, единственное, что говорят различные источники - инициатива расставания исходила от певицы.
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Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный прожили в браке девять лет. Звезда родила от мужа двоих детей. Некоторое время назад артистка записала видео, в котором плакала и говорила, что муж в неадекватном состоянии бил ее и выгнал с детьми из дома. В свою очередь Прилучный все опроверг.
Позже Муцениеце извинилась за свои слова.
Модель Оксана Самойлова в браке с рэпером Джиганом прожила 10 лет и родила четверых детей. Красотка подала на развод после того, как узнала о многочисленных изменах мужа.
Певец Эмин Агаларов разошелся с моделью Аленой Гавриловой, с которой прожил в браке два года. У пары есть дочь, Афина.
Модель призналась, что ей очень тяжело. Кроме того, Эмин сообщил о разводе в день рождения мамы Алены.
Актриса украинского происхождения Ольга Куриленко разошлась с бойфрендом Беном Куром после трехлетних отношений. О паре мало, что известно.
Актриса Меган Фокс ушла от артиста Брайана Остина Грина, с которым пробыла в браке 10 лет и родила троих сыновей, и даже дети не спасли брак. По слухам, красотка уже строит отношения с новым мужчиной.
Одна из знаменитых близняшек Мэри Кейт Олсен после пятилетнего брака с банкиром Оливье Саркози решила расстаться.
Причиной развода называют то, что Мэри Кейт хотела родить ребенка, а в планы Оливье это не входило, ведь у него уже есть двое детей от предыдущих отношений.
Напомним, что Ольга Куриленко покорила видом в кружевном корсете: "Самая красивая женщина!".
Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко переполошила внешним видом: лохматая и с синяками.
Также Politeka писала, что Ольга Куриленко ошарашила видом без макияжа, сеть кипит: «Ничего не стесняешься».