33-летняя российская певица Полина Гагарина взбудоражила сеть фото своего 12-летнего сына Андрея

Как передает Рoliteka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором мальчик предстал практически во весь рост. Заметно возмужавший Андрей позировал в белой майке и такого же цвета расстегнутой рубашке, а также светло-серых джинсах.

"Мой мальчик, уже совсем взрослый и за это лето возмужавший просто невероятно! Любознательный и очень самостоятельный. Организованный, стремящийся, открытый... Очень тебя люблю и буду всегда рядом!", - тепло поздравила наследника с началом учебного года Гагарина.

Пользователи обратили внимание, что мальчик - копия певца и своего тезки Андрея Губина. А некоторым он показался похожим на сына артиста Олега Газманова - Родиона. Поклонники Гагариной кинулись комментировать увиденное:

"Красавец! ...весь в отца!)))" - "что там от отца-то??? Мамина копия😍" - "тогда уж деда копия и на Губина похож😂" - "прикольно то, что он на Андрея Губина похож 🙄🤣" - "неееет, на Родиона Газманова😂"

"Твой сын Андрей Губин?"

"Андрюшка Губин))"

"Родион Газманов!!!"

"Невероятно красивый ребенок🔥"

"Ничего себе какой классный, поздравляю"

Стоит отметить, отцом сына Гагариной является актер Петр Кислов, с которым певица давно порвала. От второго брака, с фотографом Дмитрием Исхаковым, у Полины родилась дочь Мия. Правда, и с этим мужчиной певица успела развестись.

Ранее мы сообщали, известная блогерша Алена Водонаева заявила, что знает, почему не складывается семейная жизнь у таких звезд, как Ани Лорак и Полина Гагарина.

"Каждая из них – сильная женщина, которая много работает, тянет на себе семью, стремится к будущему. И если рядом с ней мужик болтается, как г*** в проруби, если он не привык к чувству ответственности за свою семью, то толка не будет", - резюмировала Водонаева.

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