Неожиданные и одновременные разводы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исаковым и певца Эмина Агаларова с супругой Аленой Гавриловой спровоцировали неожиданные слухи

Так, несколько дней назад в сети появилась информация о том, что Эмин Агаларов, якобы ранее "тайный возлюбленный" Ани Лорак заявил о своем разводе. Мужчина, выступающий под псевдонимом EMIN уже успел показать, как переживает расставание со второй женой, пишет Рoliteka.net.

В свою очередь Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков решили расстаться практически в то же время. Согласно информации из близкого окружения артистов, пара не живет вместе уже несколько месяцев. Примечательно, что до этого девушке приписывали роман с Сергеем Лазаревым и даже распространили слух о том, что именно она родила артисту ребенка.

Также, согласно заявлениям, в документах и компании Гагариной уже заметны первые перестановки. Ранее в ООО «Полина Гагарина» генеральным директором компании с момента ее основания был ее муж. Однако, теперь стало известно, что 3 недели назад он был уволен.

Именно после синхронных заявлений артистов поклонники стали заявлять: звезды просто хотят признаться друг другу в чувствах, ведь Эмин и Полина якобы на протяжении долгих лет развивали свои отношения, чтобы сейчас наконец-то воссоединиться и раскрыть эту тайну.

Поклонники также не могли не упомянуть, после заявлений СМИ, о совместном клипе артистов, о их общих интересах, а также общем партнерстве на сцене. Клип «Я не буду», отснятый еще пять лет назад все еще интересует фанатов, ведь эта композиция принесла много смуты в отношения звезд, они массово заявляют, что такая близость артистов пьянит.

Отметим, два дня назад стало известно о втором разводе мужчины. Отметим, супругой Эмина является Алена Гаврилова, которая даже родила ему ребенка. А вот Ани Лорак 31 января оформила развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти десять лет.

Эмин же сообщил о разводе достаточно корректно – обратившись к жене и фанатам в социальной сети, также он рассказал о планах на будущее:

"Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, — воспитание нашего чудесного ребенка, и у нас все обязательно получится".

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

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