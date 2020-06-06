Российская блогерка, модель и телеведущая Алена Водонаева решила пролить свет на настоящую причину развода певицы Ани Лорак

37-летняя инстадива провела параллель между разводами Полины Гагариной и Ани Лорак.

"Взять тех же Ани Лорак, Полину Гагарину. Каждая из них – сильная женщина, которая много работает, тянет на себе семью, стремится к будущему. И если рядом с ней мужик болтается, как г*** в проруби, если он не привык к чувству ответственности за свою семью, то толка не будет", - резюмировала Водонаева.

Напомним, Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак прожили вместе 14 лет. В браке у них родилась дочь София.

Официально развод пары был оформлен 31 января 2019 года. По словам близких певицы, Лорак до последнего пыталась спасти свой брак с Муратом. Она надеялась, что им удастся преодолеть все проблемы в отношениях.

Но вот сам Налчаджиоглу, по хоже не так дорожил супружескими отношениями. Как рассказывают близкие пары, он начал изменять сразу после свадьбы. Мурат наслаждался временем в компании женщин, пока Ани моталась по гастролям, зарабатывая деньги. Именно она, согласно сообщениям источников, была главным источником доходов в семье. Более того, как раз на ее деньги построен весь бизнес Мурата.

Только в октябре 2019 года Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод.

"Развод был мучительный. Не верю, когда кто-то говорит, что он прошел приятно и легко. Любой развод — это трагедия, это больно, это печально, это разочарование. Я оптимист, до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, все образуется. Ведь многие семьи так живут. В какой-то период колебания были. Все-таки мы прожили вместе с бывшим мужем 14 лет. Это очень много, целая жизнь. Настоящие чувства были. Уж точно, когда принимала решение связать свою жизнь с этим человеком, то не думала о том, что когда-либо окажусь в такой ситуации", – призналась артистка.

Затем стало известно, что 41-летняя Ани Лорак закрутила роман с 27-летним продюсером Егором Глебом.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева.

Как сообщала Politeka, Лорак засветила исхудавшую фигуру в пустом спортзале.

Также Politeka писала, что Ани Лорак с мохнатыми ногами удивила несуразным нарядом на домашнем фото.