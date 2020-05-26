Тема развода среди звезд является одной из самых скандальных и обсуждаемых поклонниками

Предлагаем вашему внимаю топ звездных пар, бракоразводные процессы которых обрасли множеством скандалов и слухов, став самыми обсуждаемыми за последнее время, пишет Politeka.net.

Самым обсуждаемым разводом в начале прошлого года стал развод Ани Лорак с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. За полгода до развода в прессу просочилось видео, на котором якобы Мурат Налчаджиоглу проводил время в компании молодой незнакомки в одном из клубов Киева. После того, как информация о любовных похождениях мужчины подтвердилась, артистка подала на развод. Спустя пара месяцев Мурат нашел себе новую возлюбленную, а о романах Каролины ходит множество слухов.

А вот британская певица Адель неожиданно заявила о своем разводе, поразив заявлением. Отношения с 45-летним супругом у Адель продлились восемь лет, из которых три пара состояла в браке. Для знаменитости этот брак был первым и, похоже, она тяжело переживала. Находясь вдали от СМИ, звезде удалось поразить спустя пару месяцев публичным появлением. Артистка сбросила 45 килограмм после развода и превратилась в невероятную красавицу!

Слава Каминская оказалась в центре скандала из-за развода с супругом Эдгаром Каминским. В едином реестре судебных дел опубликовали официальную причину развода Славы и Эдгара Каминских, после мужчина принялся заявлять, что Слава хотела постоянно себя изменить пластикой, а он был против. Пока звезда тяжело переживала развод, мужчина, впрочем, быстро обзавелся новой возлюбленной.

Пара Майли Сайрус и Лиама Хемсворта продержалась совсем недолго – они развелись спустя 8 месяцев после свадьбы. Певица бросила возлюбленного и отправилась отдыхать с другой девушкой. В официальном сообщении говорится, что Майли и Лиам решили разойтись, но продолжат контактировать. Сам мужчина был потрясен и крайне расстроен поступком девушки.

А вот развод популярного телеведущего Владимира Остапчука и Елены Войченко вызвал целую бурю в сети. После 12 лет брака Владимир подал документы на расторжение брака. Мужчина попал в центр массового негатива и скрывал более полугода свою новую возлюбленную, которую тут же прозвали «разлучницей».

Не обошел стороной бракоразводный процесс Полину Гагарину и Дмитрия Исхакова. Несколько дней назад выяснилось, что супруги вот уже несколько месяцев не живут под одной крышей, но развод еще не оформили. Певица не комментирует ситуацию.

Пожалуй, последним, но не менее громким разводом стал развод Джигана и Оксаны Самойловой. Мама четверых детей вынуждена была подать на развод после того как певец пристрастился к наркотикам, угрожал детям и вел себя неадекватно сразу после рождения их сына. Отметим, у Оксаны трое дочерей и после рождения сына Джиган «слишком долго праздновал». Окружения звезд отметило: певец уже очень давно изменял звезде.

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