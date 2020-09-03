Відома російська телеведуча Ольга Бузова показала себе в кардинально новому образі

Зараз телеведуча, а також починаюча співачка приділяє весь свій час підготовці до участі в танцювальному шоу "Танці на льоду", в якому буде змагатися за право стати першою разом з Регіною Тодоренко та іншими знаменитостями. При цьому вечорами Ольга не забуває відпочивати зі своїм хлопцем, а також знімати контент для соціальних мереж. Одне з таких відео чимало здивувало фанатів.

Справа в тому, що Ольга показала, як веселиться прямо в туалеті і зображує з себе світську левицю. У яскраво-червоній сукні і в таких же напівпрозорих червоних колготках співачка виглядала незвично.

На тлі також чути чоловічий голос, накладений на ролик: "подивися на мене, подивися на мою ногу, як красива вона. Ти реально думаєш, я буду бігати за тобою?". В кінці запису Ольга сміється. У мережі досить неоднозначно відреагували на побачене, порівнявши Ольгу з чоловіком. Інші ж зверни увагу на яскравий макіяж Бузової і те, що вона чи не залізла на столик у вбиральні.

Раніше роздягнена Ольга продемонструвала, на думку користувачів, занадто худу фігуру, одягнувшись в чорний спортивний купальник. Бузова прикрила бюст гілками і посміхнулася в камеру, стоячи у воді трохи вище, ніж по коліно.

"Якщо вихідний, то такий 🥰 🥰 🥰 виїхати за 100 км від Москви, прокинутися в лісі, сходити в лазню, і сидіти потім дивитися фільми на свіжому повітрі, в той момент коли собачки гуляють біля будиночка 🐶 😍 🌳 🌲 🌲 🌲 а що для вас ідеальний вихідний? 😍", - підписала фото знаменитість.

Користувачі кинулися коментувати побачене, зазначивши, що Ольга виглядає " на 15 років":

"Така свіженька ❤️Відпочивай💋обіймаю", " Худа як смерть. Оля ти напевно вся на нервах", "то макарони тепер гілки", "Русалка😍", "курка в борщі, яка змогла вижити😂", "тобі тут ніби 18 років😅" - " тут ніби років 13-14, а не 18...", "Надто відфотошопилася, обличчя 15 підлітка. Перебір", "Не вистачає тільки шпагату😅 насправді так, ранок ідеальне)))", "Боже 🔥🔥🔥сама на себе не схожа 😍😍😍як школярка☺️☺️❤️","Таке відчуття що тобі тут років 15😂".

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