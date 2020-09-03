Известная российская телеведущая Ольга Бузова показала себя в кардинально новом образе

Сейчас телеведущая, а также начинающая певица уделяет все свое время подготовке к участию в танцевальном шоу "Танцы на льду", в котором будет состязаться за право стать первой вместе с Региной Тодоренко и другими знаменитостями. При этом по вечерам Ольга не забывает отдыхать со своим молодым человеком, а также снимать контент для социальных сетей. одно из таких видео немало удивило фанатов.

Дело в том, что Ольга показала, как веселится прямо в туалете и изображает из себя светскую львицу. В ярко-красном платье и в таких же полупрозрачных красных колготках певица выглядела необычно.

На фоне также слышен мужской голос, наложенный на ролик: "Посмотри на меня, посмотри на мою ногу, как красива она. Ты реально думаешь, я буду бегать за тобой?". В конце записи Ольга смеется. В сети довольно неоднозначно отреагировали на увиденное, сравнив Ольгу с мужчиной. Другие же обрати внимание на яркий макияж Бузовой и то, что она едва ли не залезла на столик в уборной.

Ранее раздетая Ольга продемонстрировала, по мнению пользователей, слишком тощую фигуру, облачившись в черный спортивный купальник. Бузова прикрыла бюст ветвями и улыбнулась в камеру, стоя в воде чуть выше, чем по колено.

"Если выходной, то такой 🥰🥰🥰 уехать за 100 км от Москвы, проснуться в лесу, сходить в баньку, и сидеть потом смотреть фильмы на свежем воздухе, в тот момент когда собачки гуляют у домика 🐶😍 🌳🌲🌲🌲 А что для вас идеальный выходной? 😍", - подписала фото знаменитость.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, отметив, что Ольга выглядет "на 15 лет":

"Такая свеженькая ❤️отдыхай💋обнимаю", "Тощая как смерть. Оля ты наверно вся на нервах", "То макароны теперь ветки", "Русалка 😍", "Курица в борще, которая смогла выжить 😂", "Тебе тут будто 18 лет😅" - "тут как будто лет 13-14, а не 18...", "Чересчур отфотошопилась, лицо 15 подростка. Перебор", "Не хватает только шпагата😅 На самом деле да, утро идеальное)))", "Боже 🔥🔥🔥сама на себя не похожа 😍😍😍как школьница☺️☺️❤️","Такое ощущение что тебе тут лет 15😂".

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