Відома модель Алессандра Амбросіо, колишній ангел Victoria's Secret, похвалилася відпочинком

На фото Алессандра позує в білому купальнику. Красуня стояла на березі моря, розвернувшись спиною до камери. Волосся зірка вирішила залишити розпущеним, а сама спокусливо вигнулася, демонструючи найапетитніші частини фігури. Як можна помітити, Амбросію перебувала на пляжі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вдихніть запах моря і відчуйте небо. Нехай ваша душа і дух полетять", - написала Алессандра.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Моє прекрасне фото"," Прекрасна"," Містична"," Beauty princess"," як завжди шикарно"," Gorgeous"," як красиво, ти витвір мистецтва"," білі сідниці"," це бікіні від Gal таке ідеальне"," це відмінне висловлювання, і Я бажаю тобі гарного дня, дорога Алессандра","Абсолютно красива".

Повідомлялося, що супермодель і зірка Victoria's Secret Алессандра Амбросіо похвалилася розкішною фігурою в мокрому купальнику.

"Ще один день в раю!» ,- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Амбросіо позує в мокрому купальнику, демонструючи розкішну фігуру у всій красі.

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