Известная модель Алессандра Амбросио, бывший ангел Victoria’s Secret, похвасталась отдыхом

На фото Алессандра позирует в белом купальнике. Красотка стояла на берегу моря, развернувшись спиной к камере. Волосы звезда решила оставить распущенными, а сама соблазнительно выгнулась, демонстрируя самые аппетитные части фигуры. Как можно заметить, Амбросию находилась на пляже. Об этотм пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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"Smell the sea, and feel the sky. Let your soul and spirit fly." 🌊☀ #blulagoon

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"Вдохните запах моря и почувствуйте небо. Пусть ваша душа и дух полетят", - написала Алессандра.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мое прекрасное фото", "Прекрасная", "Мистическая", "Beauty princess", "Как всегда шикарно", "Gorgeous", "Как красиво, ты произведение искусства", "Белые ягодицы", "Это бикини от Gal такое идеальное", "Это отличное высказывание, и я желаю тебе хорошего дня, дорогая Алессандра", "Абсолютно красивая".

Сообщалось, что супермодель и звезда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио похвасталась роскошной фигурой в мокром купальнике.

«Еще один день в раю!», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Амбросио позирует в мокром купальнике, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе.

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