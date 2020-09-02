Американська бізнес-леді й шоувумен Кім Кардаш'ян похвалилася розкішною фігурою у відвертих нарядах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Я була задоволена можливістю приміряти та носити так багато різних твоїх образів, так що просто повинна була поділитися частиною його магії й цими відповідними фотографіями. Люблю тебе, Манфред», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кардаш'ян позує в різних пікантних нарядах, кожен з яких здається, ніби на межі пристойності. Однак її шанувальники побачили в неймовірний захват від побаченого.

"Ти шалено красива«,» ти просто неймовірно виглядаєш«,» вид змушує залипнути«,» Божественні вигини«,» це якась фантастика«,» здається, я закохався в тебе«,» Крихітка, ти розкішна",-пишуть вони.

До цього ми розповідали, що Кім Кардаш'ян продемонструвала нову білизну на своєму ідеальному засмаглому тілі

На першому і останньому фото білизна з колекції демонструє сама Кім, а ось на інших знімках його можна побачити на інших моделях. Для себе Кім вибрала комплект світло-бежевого кольору зі зручної майки і коротких шортиків. Білизна зроблена в максимально зручному для носіння дизайні, однак це не завадило Кардаш'ян продемонструвати всі вигини свого тіла, а також шикарні груди в глибокому декольте.

Нагадавши, пишногруда Кім Кардаш'ян небезпечно нахилилася в тісній маєчці.

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