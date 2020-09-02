Актриса студії " Квартал 95» Катерина Нікітіна похвалилася розкішною фігурою під час нового пікантного танцю
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Обожнюю лажу. Головне з серйозним обличчям", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Нікітіна позує в пікантному вбранні, демонструючи розкішну фігуру в одній білизні. Красуня виконує запальний танець на камеру, ефектно зігнувшись біля жердини.
Сама знаменитість нічого не говорила на камеру і лише красиво рухалася під звуки музики. Однак шанувальників Нікітіна вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, опублікувавши кадри в Сторіс.
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До цього ми розповідали, що актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна показала екстремальні рухи на пілоні
Катерина Нікітіна повернулася до танців на пілоні й поступово відновлює колишню форму. У ролику вона впевнено обертається навколо жердини, виконуючи дуже складні, але видовищні рухи: зависає вниз головою, розвигає ноги в шпагаті, паморочиться на одній руці. Окремо варто відзначити наряд дівчини, для тренування вона одягла чорний обтягуючий костюм, який підкреслив її груди і сідниці.
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