Українські чиновники вирішили нагадати громадянам про те, як правильно і за законом отримати спадок
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Головне управління ДПС у Харківській області.
Так, все залежить від ступеня споріднення. Наприклад, нульовим податком обкладаються об'єкти спадщини, які були успадковані членами сім'ї першого і другого ступеня споріднення. А ось спадкоємцям, які не мають відношення до першого і другого ступеня, доведеться заплатити дохід за ставкою від 5 до 18 відсотків.
Громадянам-резидентам, які отримують спадщину від громадянина-резидента, і не належать при цьому до членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення, доведеться заплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% і військовий збір за ставкою 1,5% від вартості будь-якої спадщини.
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Об'єкти спадщини, які отримують спадкувачі-нерезиденти від спадкоємця-резидента, оподатковуються у розмірі 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.
До цього ми розповідали, куди йдуть кошти, які збираються в рамках податку на нерухомість.
Даний держзбір здійснюється в багатьох країнах. Відомо, що податок на нерухомість повинні оплачувати всі її власники щороку.
В Україні гроші розподіляються до місцевих бюджетів, а ставки встановлюють діюча там влада.
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