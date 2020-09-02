Це треба знати

Українські чиновники вирішили нагадати громадянам про те, як правильно і за законом отримати спадок

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Головне управління ДПС у Харківській області.

Так, все залежить від ступеня споріднення. Наприклад, нульовим податком обкладаються об'єкти спадщини, які були успадковані членами сім'ї першого і другого ступеня споріднення. А ось спадкоємцям, які не мають відношення до першого і другого ступеня, доведеться заплатити дохід за ставкою від 5 до 18 відсотків.

Громадянам-резидентам, які отримують спадщину від громадянина-резидента, і не належать при цьому до членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення, доведеться заплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% і військовий збір за ставкою 1,5% від вартості будь-якої спадщини.

Об'єкти спадщини, які отримують спадкувачі-нерезиденти від спадкоємця-резидента, оподатковуються у розмірі 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.

До цього ми розповідали, куди йдуть кошти, які збираються в рамках податку на нерухомість.



Даний держзбір здійснюється в багатьох країнах. Відомо, що податок на нерухомість повинні оплачувати всі її власники щороку.

В Україні гроші розподіляються до місцевих бюджетів, а ставки встановлюють діюча там влада.

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