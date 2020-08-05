Стало известно, куда поступают деньги от налога на недвижимость

Данный госсбор осуществляется во многих странах. Известно, что налог на недвижимость должны оплачивать все ее владельцы каждый год.

В Украине деньги распределяются в местные бюджеты, а ставки устанавливают действующие там власти.

Независимый эксперт и кандидат экономических наук Александр Хмелевский рассказал, что в прошлом году украинцы заплатили 356 млн грн указанного налога, пишет Сегодня. Для местных громад эта сумма очень существенная.

Аналитики Сергей Родлер раскрыл, что, по состоянию на июнь, местные бюджеты не дополучили около 2,6 млрд грн, при этом дефицит госбюджета достиг рекордных 300 млрд грн.

Однако снижения налоговой нагрузки ждать не стоит. Доля теневого сектора в стране (около 50% от ВВП) вместе с недейственной налоговой политикой привела к тому, что некоторым гражданам приходится платить за тех, кто избегает этого.

Родлер отметил, что в результате карантина регионы лишились своих доходов из-за государственной поддержки бизнеса. Получилось, что предприниматели платят теперь госналоги.

Также из-за борьбы с китайским вирусом были увеличены расходы местных бюджетов. Отменить локальные налоги в описанных условиях не представляется возможным, поэтому населению придется оплачивать из своего кармана ошибки некомпетентных чиновников.

Налог на недвижимость хоть и платят граждане 130 стран мира, однако с одним важным отличием. Так, например, в Европе собранные средства идут на развитие общественного пространства и улучшения качества жизни. В Украине же - деньги поступают на финансирование вечного дефицита.

Эксперт отметил, что в макроэкономике пользы от этого налога мало, а оплата большого количества сборов влияет на потребительскую активность, которая является главным двигателем экономики.

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