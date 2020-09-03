Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковськи з'явилася в різних нарядах, в яких продемонструвала неймовірні вигини

Красуня вирішила показати на собі сукні власного бренду, передає Politeka.net. Зірка постала в різних міні-сарафанах, які навряд чи щось прикривали.

Розкішна Ратаковськи продемонструвала вбрання з усіх ракурсів, показуючи не тільки одяг, але й шикарну фігуру. Так, крій кожного з міні лише трохи відзначився, проте загальні деталі відразу кидалися в очі - відкрита спина з бретельками, що її обплітають.

Виріз оголяв не тільки спинку, але і частину грудей красуні з боків. Це ні скільки не бентежило Емі.

Модель також показала розкішні сідниці, які обтягнула тканина. В цілому, вийшли просто шикарні і відверті образи.

"Я так довго працювала над цією колекцією, і я так рада, що ви всі нарешті одягнете мій одяг. Шовкові сукні і топи, в яких ви будете жити вже доступні", - написала модель.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи одягла штани, а ось верхній одяг вона вирішила скинути, залишившись в чорній білизні.

Дівчина дивилася в камеру і рівно стояла, що дало можливість шанувальникам розглянути її чарівну фігурку. Тонка талія Емілі вражала, а пишні груди манили.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи вирішила блиснути виглядом в провокаційній позі в одній білизні і простий кремовій майці на тонких бретельках. При цьому Емілі розташувалася на підлозі, задерши руки вгору і піднімаючи голову до об'єктива.

Засмагле тіло знаменитості не залишило фанатів байдужими.

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