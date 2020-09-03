Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски появилась в разных нарядах, в которых продемонстрировала невероятные изгибы

Красотка решила показать на себе платья собственного бренда, передает Politeka.net. Звезда предстала в разных мини-сарафанах, которые едва ли что-то прикрывали.

Роскошная Ратаковски продемонстрировала наряды со всех ракурсов, показывая не только одежду, но и шикарную фигуру. Так, крой каждого из мини лишь немного отличился, однако общи детали сразу бросались в глаза - открытая спина с оплетающими ее бретельками.

Вырез оголял не только спинку, но и часть груди красотки по бокам. Это ни сколько не смущало Эми.

Модель также показала роскошные ягодицы, которые обтянула ткань. В целом, вышли просто шикарные и откровенные образы.

"Я так долго работала над этой коллекцией, и я так рада, что вы все наконец наденете мою одежду. Шелковые платья и топы, в которых вы будете жить уже доступны", - написала модель.

Напомним, Эмили Ратаковски надела штаны, а вот верхнюю одежду она решила сбросить, оставшись в черном белье.

Девушка смотрела в камеру и ровно стояла, что дало возможность поклонникам рассмотреть ее прелестную фигурку. Тонкая талия Эмили впечатляла, а пышная грудь манила.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски решила блеснуть видом в провокационной позе в одном белье и простой кремовой майке на тонких бретельках. При этом Эмили расположилась на полу, задрав руки вверх и приподнимая голову к объективу.

Загорелое тело знаменитости не оставило фанатов равнодушными.

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