Гривні буде не просто

Курс валют в Україні 3 вересня продовжить знущатися над гривнею, яку буквально втопчуть у бруд"

Про те повідомляє Politeka з посиланням на прогноз національного регулятора.

Так, Долар почне торги з нового грандіозного плюса: міжбанк відкриється з +3,79 гривні. До середини минулого дня валюта піднялася до 2,92, а до кінця дня продовжила набирати.

Євро ж не зуміє підтримати загальну тенденцію, опустившись на кілька позицій. Торги почнуться з -21,31 гривні.

Курс валют в Україні 3 вересня буде виглядати наступним чином:

100 доларів — 2764,28 гривні;

100 євро - 3279,96 гривні.

Також в Національному банку прогнозують, що російський рубль несподівано підскочить. За десять з них доведеться віддати 3,7529 гривні. Далі прогнозується навпаки - падіння.

До цього ми розповідали, що експерти не сумніваються, що у вересні гривня зможе зміцнитися щодо долара, і зупиниться на позначці у 26-27 грн/$.

За словами аналітика Вадима Бардася, від девальвації гривню зупиняє Нацбанк.

Інший аналітик Галина Хейло, своєю чергою, прогнозує, що в перший місяць осені курс долара може підвищитися до 28 грн/$.

Нагадавши, НБУ завдав нищівного удару по долару, курс валют різко змінився: що буде з гривнею.

Як повідомляла Politeka, гривня вдарить по долару і євро, Нацбанк одним махом змінив курс валют: до чого готуватися українцям.

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