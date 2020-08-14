Курс валют в Украине 14 августа резко изменит общую картину, гривне надоест терпеть издевательства доллара

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Национального банка.

Доллар начнет торги с невероятного падения: -11,73 гривны. К средине прошлого дня доллар рухнул до 2742,07 гривны, а к концу дня украинская национальная валюта решила «дожать» ситуацию.

Евро же воспользуется ситуацией и немного «подкопит». Торги начнутся с +2,24 гривны.

Курс валют от Национального банка Украины 14 августа:

100 долларов — 2740,83 гривны;

100 евро — 2752,66 гривны.

Российский рубль также начнет «тонуть» под ударами гривны: на старте будет 3,75533 за десть российских банкнот.

Ранее мы писали, что экономический эксперт Валерий Клочок предупреждал украинцев, что повышение минимальной зарплаты, которое запланировали в правительстве, приведет к росту цен и подорожанию валюты. Эксперт уверен, что больше всего «минималка» ударит по украинскому бизнесу, ведь именно предпринимателям придется увеличивать расходы на содержание бизнеса.

На данный момент, по данным НБУ, инфляция в Украине составляет менее 5%. Если минимальную зарплату поднимут, этот показатель вырастет.

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