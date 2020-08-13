Курс валют в Украине 13 августа удивит украинцев неожиданным падением евро

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из свежего прогноза Нацбанка Украины. Согласно данным финрегулятора, евро обвалится по отношению к гривне, а вот доллар практически не изменит свои позиции.

Так, 1 евро 13 августа можно будет купить за 32,39 гривен, в то время как днем раньше его продавали за 32,556 гривен. Всего за один день курс евро по отношению к гривне сильно просел.

А вот доллар, в свою очередь, практически не поменял позиций. В четверг 1 доллар можно будет купить за 27,52 гривны, в то время как в среду его продавали по 27,59 гривен. По отношению к гривне доллар тоже немного подешевел, но не так сильно, как евро.

Ранее мы писали, что экономический эксперт Валерий Клочок предупреждал украинцев, что повышение минимальной зарплаты, которое запланировали в правительстве, приведет к росту цен и подорожанию валюты. Эксперт уверен, что больше всего «минималка» ударит по украинскому бизнесу, ведь именно предпринимателям придется увеличивать расходы на содержание бизнеса.

На данный момент, по данным НБУ, инфляция в Украине составляет менее 5%. Если минимальную зарплату поднимут, этот показатель вырастет.

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