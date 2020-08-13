Курс валют в Украине 13 августа удивит украинцев неожиданным падением евро
Как передает Politeka.net, об этом стало известно из свежего прогноза Нацбанка Украины. Согласно данным финрегулятора, евро обвалится по отношению к гривне, а вот доллар практически не изменит свои позиции.
Так, 1 евро 13 августа можно будет купить за 32,39 гривен, в то время как днем раньше его продавали за 32,556 гривен. Всего за один день курс евро по отношению к гривне сильно просел.
А вот доллар, в свою очередь, практически не поменял позиций. В четверг 1 доллар можно будет купить за 27,52 гривны, в то время как в среду его продавали по 27,59 гривен. По отношению к гривне доллар тоже немного подешевел, но не так сильно, как евро.
Выплата пенсии может быть прекращена, украинцев предупредили о проблемах: "В течение 10 дней..."
Русская Кардашьян в аппетитном бикини ослепила великолепием: "Как пончик сладкий"
Перерасчет пенсий, в ПФУ разъяснили, что надо срочно сделать, чтобы не потерять деньги: "Придется обратиться в..."
Рудницкая попала в неприятность после прощания с сыном Виктора Павлика: "прямо за рулем..."
Ранее мы писали, что экономический эксперт Валерий Клочок предупреждал украинцев, что повышение минимальной зарплаты, которое запланировали в правительстве, приведет к росту цен и подорожанию валюты. Эксперт уверен, что больше всего «минималка» ударит по украинскому бизнесу, ведь именно предпринимателям придется увеличивать расходы на содержание бизнеса.
На данный момент, по данным НБУ, инфляция в Украине составляет менее 5%. Если минимальную зарплату поднимут, этот показатель вырастет.
Напомним, что повышение минималки больно ударит по ценам и курсу валют, раскрыты опасности: «НБУ рисует…».
А еще Politeka сообщала, что Нацбанк подловили на незаконных действиях, Верховный суд вмешался в скандал: "Отменить...".
Также Politeka писала, что Нацбанк уличили в незаконных действиях, озвучен вердикт Верховного суда: «Ликвидация…».