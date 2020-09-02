Відома українська співачка Настя Каменських показала себе на відпочинку, викликавши суперечливу реакцію

На фото Настя здалася в чорно-білому купальнику, а тіло у неї було вологим, мабуть зірка тільки скупалася. Каменських стояла прямо перед об'єктивом камери на пляжі і показувала підтягнуте тіло. Волосся у зірки були мокрими, а в руках вона тримала шматок кавуна. На другому фото співачка взяла в рот шматок ласощі, а на третьому його облизувала. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Високий рівень цукру кавуна", - підписала зірка фото.

Фанати поставили понад 80 тисяч лайків і написали коментарі:

"У мене є такий купальник, але після цього фото Я не зможу на себе в ньому дивитися", "Стара вже", "Кошмар", "як естетично красиво", "Настюша, ти дуже «смачна дівчинка", "Настя, який відтінок лаку на нігтиках", "жах", "чудова", "еротика", "це негарно, такі фото залишати вдома в приваті", "Настя, не жени".

Повідомлялося, що 33-річна українська співачка Настя Каменських постала в сміливому образі.

Так, артистка опублікувала фото, позуючи в розстебнутій сорочці. Настя стояла, ймовірно, вдома, навівши на себе камеру. Зірка відчинила білосніжну сорочку, блиснувши найінтимнішим.

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