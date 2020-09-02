33-летняя украинская певица Настя Каменских обескуражила одновременно нежным и страстным образом
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в длинном цветастом платье черного цвета.
Кокетливая Настя распустила кучери и подкрасила губы красной помадой, соблазняя поклонников позами. Девушка продемонстрировала фигуру в разных ракурсах, в том числе повернувшись к камере пленительным декольте. На одном из кадров Каменских изящно нагнулась, сдавив пышный бюст вытянутыми вперед руками.
"Первый день осени все ещё по-летнему тёплый, но внутреннее чувствуешь перемены 😌 Что-то завершилось, а что-то — только началось ✨ Верю, что новая пора готовит нам много поводов для радости. А я в свою очередь готовлю для вас кое-что очень необычное и грандиозное 🔝🚀 Ну что, вперёд?", - подписала фото знаменитость.
Пользователи кинулись комментировать, не скупясь на комплименты. Примечательно, что образ певицы сравнили с образом цыганской красотки из сериала "Кармелита".
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"Невероятной красоты 😍"
"Дуже гарна жінка🙏"
"Ваш сарафан просто 🔥🔥🔥, а Вы 💣"
"Вечерняя Настя 👏"
"настя твои фотки супер прекрасны а так же ты и твоя фигурка"
"Прям как на корпаратив"
"Ну прям Кармелита какая-то 🔥"
"Вперед. И с песней.👍💗😊"
Ранее мы сообщали, Каменских напомнила фанатам свой недавний жаркий образ, состоявший из черного боди с прозрачными вставками, в котором она появилась на концерте. Девушка опубликовала в "сториз" в Инстаграм фото и короткий ролик, на котором потанцевала в гримерке перед выступлением. Чтобы подразнить фанатов, похудевшая Настя всячески изгибалась перед зеркалом, хвастаясь формами.
Напомним, кокетливая Каменских распахнула халат и взбудоражила видом в леопардовом купальнике: жаркое фото.
Как сообщала Politeka, пикантные фото Каменских с известным красавчиком взорвали сеть, Потап не понял: «О Боже, какой...».