Настя Каменских устроила чувственную фотосессию в купальнике и покорила поклонников естественной красотой

Популярная украинская певица поделилась новым постом в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Настя решила показать себя во время отдыха на пляже. Для этого артистка выбрала стильный купальник-бикини, который идеально подчеркнул ее пышную грудь. Свой образ красотка дополнила стильным украшением.

При этом Каменских решила показать поклонникам себя без лишних прикрас: на ней не было макияжа. Звезда наглядно доказала, что без косметики выглядит свежо и гармонично.

«Чувство покоя, любви и безмятежности. Доброе утро, мой прекрасный мир», - подписала снимки Настя.

Ее поклонники бурно отреагировали на новый пост певицы.

«Такая нежная и одновременно невероятно сильная девушка», «Повезло Алёше», «Огонь просто огонь», «Шикарная Настя», «Классная как всегда и купальник хорошенький, люблю черный цвет, и тебе, Настя, он к лицу», - пишут люди.

До этого мы писали, что Каменских поделилась в Инстаграм кадром, на котором позировала на пляже в спортивном костюме собственного дизайна из специальной ткани. Волосы звезда завязала в низкий пучок, а на лице ее отсутствовал привычный макияж. При этом Настя выглядела ухоженно и свежо. В последнее время в сети растространилиь слухи о беременности звезды, поэтому она всячески показывает свою фигуру, чтобы опровергнуть заявления фанатов.

Напомним, Потап засветил Каменских в наряде с «бездонным» декольте.

Как сообщала Politeka, Каменских преобразилась в мексиканку и ошеломила декольте: "Малышка, это что-то нереальное!".

Также Politeka писала, что сонная Каменских показала животик после слухов о беременности "И зачем скрывать...".