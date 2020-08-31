Настя Каменских устроила чувственную фотосессию в купальнике и покорила поклонников естественной красотой
Популярная украинская певица поделилась новым постом в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Настя решила показать себя во время отдыха на пляже. Для этого артистка выбрала стильный купальник-бикини, который идеально подчеркнул ее пышную грудь. Свой образ красотка дополнила стильным украшением.
При этом Каменских решила показать поклонникам себя без лишних прикрас: на ней не было макияжа. Звезда наглядно доказала, что без косметики выглядит свежо и гармонично.
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«Чувство покоя, любви и безмятежности. Доброе утро, мой прекрасный мир», - подписала снимки Настя.
Ее поклонники бурно отреагировали на новый пост певицы.
«Такая нежная и одновременно невероятно сильная девушка», «Повезло Алёше», «Огонь просто огонь», «Шикарная Настя», «Классная как всегда и купальник хорошенький, люблю черный цвет, и тебе, Настя, он к лицу», - пишут люди.
До этого мы писали, что Каменских поделилась в Инстаграм кадром, на котором позировала на пляже в спортивном костюме собственного дизайна из специальной ткани. Волосы звезда завязала в низкий пучок, а на лице ее отсутствовал привычный макияж. При этом Настя выглядела ухоженно и свежо. В последнее время в сети растространилиь слухи о беременности звезды, поэтому она всячески показывает свою фигуру, чтобы опровергнуть заявления фанатов.
Напомним, Потап засветил Каменских в наряде с «бездонным» декольте.
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