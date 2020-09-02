Известная украинская певица Настя Каменских показала себя на отдыхе, вызвав противоречивую реакцию

На фото Настя показалась в черно-белом купальнике, а тело у нее было влажным, видимо звезда только искупалась. Каменских стояла прямо перед объективом камеры на пляже и показывала подтянутое тело. Волосы у звезды были мокрыми, а в руках она держала кусок арбуза. На втором фото певица взяла в рот кусок лакомства, а на третьем его облизывала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Высокий уровень сахара арбуза", - подписала звезда фото.

Фанаты поставили более 80 тысяч лайков и написали комментарии:

"У меня есть такой купальник , но после этого фото я не смогу на себя в нем смотреть", "Старая уже", "Кошмар", "Как эстетично красиво", "Настюша, ты очень «вкусная малышка", "Настя, какой оттенок лака на ноготочках", "Ужас", "Восхитительна", "Эротика", "Это некрасиво, такие фото оставлять дома в привате", "Настя, не гони".

Сообщалось, что 33-летняя украинская певица Настя Каменских предстала в смелом образе.

Так, артистка опубликовала фото, позируя в расстегнутой рубашке. Настя стояла, вероятно, дома, наведя на себя камеру. Звезда распахнула белоснежную рубашку, сверкнув самым интимным.

Напомним, кокетливая Каменских устроила перед толпой девочек пикантные танцы

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