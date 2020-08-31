Знаменитая украинская певица Настя Каменских повеселилась перед концертов в дерзком виде

Настя много раз рассказывала, как полюбить себя, ухаживать за кожей и тренироваться, чтобы похудеть. Артистка всегда старается делиться доступной информацией в своем Инстаграм и довольно нередко удивлять пикантными фото в провокационных образах. При этом Настя любит показывать также свои лучшие концертные кадры.

В разделе Стори в Инстаграм Каменских появились фото и короткий ролик, сделанные перед концертом знаменитости. Выступление певицы проходило несколько дней назад, на выступлении артистка блистала фигурой в черном комбинезоне с прозрачными вставками на бедрах и модным принтом "зебра", который также замечен на костюмах девочек из подтанцовки.

При этом, чтобы подразнить фанатов, Настя станцевала, изгибаясь всячески перед зеркалом в модном наряде, и показала тем самым, как похудела.

Каждый день Настя делится в разделе Стори в Инстаграм кадрами из тренировок и рассказывает, как питается, а также, какими делами занимается дома. Несколько часов назад звезда снова отправилась на отдых, но даже это не стало препятствием для того, чтобы отправиться ранним утром на пробежку.

Также она поделилась в Инстаграм кадром, на котором позировала на пляже в спортивном костюме собственного дизайна из специальной ткани. Волосы звезда завязала в низкий пучок, а на лице ее отсутствовал привычный макияж. При этом Настя выглядела ухоженно и свежо. В последнее время в сети растространилиь слухи о беременности звезды, поэтому она всячески показывает свою фигуру, чтобы опровергнуть заявления фанатов:

«Happy summer weekend morning 😘☀️Желаю, чтобы последние денечки этого лета были для вас самыми сладкими и незабываемыми 🥰 Рассказывайте, какие у вас планы на выходные? ☺️», - написала Настя.

Напомним, кокетливая Каменских распахнула халат и взбудоражила видом в леопардовом купальнике: жаркое фото.

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