Популярная украинская исполнительница Настя Каменских сверкнула невероятной красотой на отдыхе с мужем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Последние летние вечера особенно сладки», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованных кадрах Каменских позирует в платье с экстремальным декольте, а рядом с ней позирует ее супруг – рэпер и продюсер Потап. При этом красотка подчеркнула и без того идеальную внешность эффектной прической и макияжем.

«Какая ты красивая», «очень мило», «Прекрасная Анастейша», «Не только особенно сладкие, но и какие-то грустненькие. Не хочется, чтоб лето закончилось», «Настенька вы с Потапом просто замечательная пара», «Какая красивая пара! А Лёша,очень скромный.Счастья Вам, любите и цените друг друга», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, певица Настя Каменских повеселилась на пляже в новом трендовом бикини.

В этот раз певица примерила жаркий купальник с леопардовым принтом на тонких лямках в привычном стиле. За это лето Настя представила сразу целую серию трендовых бикини, в которых блистала во время отдыха на пляже.

Напомним, кокетливая Каменских распахнула халат и взбудоражила видом в леопардовом купальнике: жаркое фото.

Как сообщала Politeka, пикантные фото Каменских с известным красавчиком взорвали сеть, Потап не понял: «О Боже, какой...».

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