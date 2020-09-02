Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала новий сміливий образ і зробила вибір
На фото Анастасія стояла в сукні і блузці. Волосся у красуні були зібрані в хвіст, а блузку Кумейко вирішила зав'язати на животі. Можна побачити ще й прикраса східного мотиву на торсі зірки. Зірка під Східний мотив почала танцювати, позуючи на тлі холодильника своєї кухні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Між кавуном і танцями, я вибираю.... А що вибираєш Ти?",- підписала красуня ролик.
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Фанати подивилися майже 4 тисячі разів відео і написали коментарі:
"Танці Ваші, кавун теж люблю.Вибираю все", " можна поєднати. Танець з кавунами або диньками", " Костюм і танці, але кавун теж смачно. А можна мені все відразу!", "Тільки dance. Ненавиджу", "ось що значить, жінка без мужика", "це і правда гаряче питання, Анастасія".
Повідомлялося, що колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко похвалилася розкішними формами в купальнику.
"Швиденько змоталися на Гаваї", - коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах Кумейко позує в приспущеному купальнику, демонструючи розкішні форми.
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