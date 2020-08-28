Украинская певица, бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко сверкнула идеальными изгибами в соблазнительном наряде
Как передает Politeka.net, свежее фото звезда опубликовала у себя в Инстаграм. Красотка сидела на полу в неприличной позе, немного раздвинув ноги. Она была в концертных трусиках и корсете, которым сильно сжала свою пышную грудь. Красотка смотрела в кадр, а ее прелести так и норовили выпрыгнуть из наряда.
«Я часто пишу в заметках свои мысли, иногда это новые идеи, переживания или воспоминания. Хочу поделиться частью моей истории с вами. Это не новая рубрика, это новая Я для вас, которая хочет стать ближе и рассказать про свое детство, свои страхи и переживания», - подписала фото Кумейко, после чего опубликовала рассказ из своего детства под названием «Тасенька».
Кумейко рассказала, что выросла в семье танцоров, поэтому с детства танцевала и занималась гимнастикой. По словам певицы, она не подходила под стандарты танцевальной худобы, хоть и была способной ученицей.
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За час пост собрал более тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.
«Муська моя», «Путь чемпиона», «Такая красивая», «Класс», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Анастасия Кумейко в нижнем белье показала свой неидеальный животик: "Напоминание о том, что...".
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