34-летняя украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы "Nikita", очаровала стильным образом, сверкнув идеальной фигурой

Как передает Politeka.net, артистка, которая ныне выступает под псевдонимом DJ Nana, выставила свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, сделанные во время гламурного мероприятия.

Анастасия засветилась в наряде, состоящем из черного боди, прозрачной длинной туники и накинутого сверху безрукавного кардигана тоже черного цвета. Роскошный лук дополнил смоки-макияж с акцентом на глаза. Волосы же артистка собрала в "гладкий" хвостик.

Певица ослепила красивыми формами, представ во всевозможных ракурсах. Сквозь прозрачну ткань виден каждый изгиб ее пленительного декольте и пышных бедер.

"Odna Taka и точка! открытие нового мультибрендового пространства!", - подписала Кумейко.

Пользователи успели за считанные миныты поставить более полутысячи "лайков" и несколько комплиментов в комментариях: "Как всегда 🌈"; "Красивая 😍"; "Красотулька🔥🔥🔥".

Ранее мы сообщали, DJ Nana взбудоражила страстным танцем в легком сарафане, которые то и дело предательски задирался во время ее "па".

Анастасия выгибалась перед камерой и маняще крутила бедрами, после чего присела и помахала рукой. При этом красотку, по-видимому, абсолютно не заботило, что слишком "ветреный" сарафан с трудом прикрывал что-либо, в частности, ее черного нижнего белья.

"Пусть твоя клубничная начинка правит вечеринкой 🍓", - подписала эти жаркие кадры звезда.

Напомним, безбашенная экс-Nikita похвасталась умениями в костюме с пикантной изюминкой: "Баланс дело тонкое"

Как сообщала Politeka, сочная экс-Nikita довела до экстаза танцем в белье в прозрачной накидкой: самые пикантные кадры.