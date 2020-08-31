Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась роскошной фигурой на снимке с подругой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Это любовь», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Кумейко позирует вместе с подругой в крохотном наряде, демонстрируя аппетитные формы во всей красе. При этом на головах у красоток элегантная накидка.
Однако поклонники Кумейко не могли что-либо сказать, поскольку кадром знаменитость решила поделиться в Сторис.
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Как сообщалось до этого, украинская исполнительница и бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко поразила красотой в обычной одежде.
Звезда активно ведет страницу в Инстаграм, где нередко хвастается своей совершенной фигурой. Артистка на одном из новых фото предстала в мини-платье, напоминающее длинную футболку.
Красотка немного выгнулась, выставив назад пятую точку. Черный наряд выделил тонкую талию звезды, а также упругие ягодицы.
Нельзя не отметить накаченных ножек, которые поражают своей рельефностью. Кроме того, на одной из ножек был заметен крупный синяк.
Звезда смотрела в камеру и улыбалась. Примечательно, что на ней не было ни грамма макияжа.
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