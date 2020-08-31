Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась роскошной фигурой на снимке с подругой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Это любовь», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Кумейко позирует вместе с подругой в крохотном наряде, демонстрируя аппетитные формы во всей красе. При этом на головах у красоток элегантная накидка.

Однако поклонники Кумейко не могли что-либо сказать, поскольку кадром знаменитость решила поделиться в Сторис.

Как сообщалось до этого, украинская исполнительница и бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко поразила красотой в обычной одежде.

Звезда активно ведет страницу в Инстаграм, где нередко хвастается своей совершенной фигурой. Артистка на одном из новых фото предстала в мини-платье, напоминающее длинную футболку.

Красотка немного выгнулась, выставив назад пятую точку. Черный наряд выделил тонкую талию звезды, а также упругие ягодицы.

Нельзя не отметить накаченных ножек, которые поражают своей рельефностью. Кроме того, на одной из ножек был заметен крупный синяк.

Звезда смотрела в камеру и улыбалась. Примечательно, что на ней не было ни грамма макияжа.

Напомним, влажная экс-Nikita в бикини на веревочках сразила видом на яхте: "Шикарная самочка".

Как сообщала Politeka, бесстыжая экс-Nikita свела с ума изгибами в купальнике под жарким солнцем: "Тигрица".

Также Politeka писала, что роскошная экс-Nikita без штанов выгнулась перед зеркалом ради пикантного кадра: «В образе цыганки»