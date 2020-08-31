34-летняя украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы "Nikita", откровенно рассказала о первом, особенном, опыте в своей жизни

Как передает Рoliteka.net, красотка DJ Nana (под таким псевдонимом девушка выступает сейчас) опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала рядом с ведущим Антоном Полищуком.

Оказалось, что Анастасия впервые стала соведущей крупного мероприятия - и это очень ценный опыт для нее.

На кадрах артистка предстала сразу в двух схожих нарядах, в которых щеголяла во время мероприятия. Экстремально коротком полупрозрачном платье черного цвета, и подобном же, только блестящем. Оба платья объединила одна пикантная деталь: глубокий V-образный вырез на груди, открывший прекрасный вид на упругий бюст певицы.

На кадрах довольная Анастасия обнимает коллегу за спину, как впрочем и тот ее.

"Совсем недавно был мой первый раз. Говорят первый блин комом, но все зависит от партнера! 🙈😎 Мне фантастически повезло и моим первым ... соведущим стал @polyschuk 🕺🎤 Провести первое крупное мероприятие - done ✅ Хочу ещё 😂😎 @deniskonovalov благодаря твоим идеям я узнаю новые грани своих возможностей 😉", - сообщила в подписи Кумейко.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, щедро наградив Анастасию комплиментами:

"ты - ракета 🚀 но теперь после этого поста, мне всё-таки прийдется вернуть тебе твой паспорт 😂😘" - "ситуасьон такой, что могу и загран тебе сдать на хранение 🤣💪🏽"

"с дебютом! 😍👏🏻"

"Очень красивая🔥🖤"

"Настюша, ти богиня 🖤🖤🖤"

"Соведущему надо уволить (или нанять?) костюмера. Костюм слишком строг для кед. Как миллениал выглядит, особенно на фоне Наны 😬"

Напомним, безбашенная экс-Nikita похвасталась умениями в костюме с пикантной изюминкой: "Баланс дело тонкое"