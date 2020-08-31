34-летняя украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы "Nikita", откровенно рассказала о первом, особенном, опыте в своей жизни
Как передает Рoliteka.net, красотка DJ Nana (под таким псевдонимом девушка выступает сейчас) опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала рядом с ведущим Антоном Полищуком.
Оказалось, что Анастасия впервые стала соведущей крупного мероприятия - и это очень ценный опыт для нее.
На кадрах артистка предстала сразу в двух схожих нарядах, в которых щеголяла во время мероприятия. Экстремально коротком полупрозрачном платье черного цвета, и подобном же, только блестящем. Оба платья объединила одна пикантная деталь: глубокий V-образный вырез на груди, открывший прекрасный вид на упругий бюст певицы.
На кадрах довольная Анастасия обнимает коллегу за спину, как впрочем и тот ее.
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"Совсем недавно был мой первый раз. Говорят первый блин комом, но все зависит от партнера! 🙈😎 Мне фантастически повезло и моим первым ... соведущим стал @polyschuk 🕺🎤 Провести первое крупное мероприятие - done ✅ Хочу ещё 😂😎 @deniskonovalov благодаря твоим идеям я узнаю новые грани своих возможностей 😉", - сообщила в подписи Кумейко.
Пользователи кинулись комментировать увиденное, щедро наградив Анастасию комплиментами:
"ты - ракета 🚀 но теперь после этого поста, мне всё-таки прийдется вернуть тебе твой паспорт 😂😘" - "ситуасьон такой, что могу и загран тебе сдать на хранение 🤣💪🏽"
"с дебютом! 😍👏🏻"
"Очень красивая🔥🖤"
"Настюша, ти богиня 🖤🖤🖤"
"Соведущему надо уволить (или нанять?) костюмера. Костюм слишком строг для кед. Как миллениал выглядит, особенно на фоне Наны 😬"
Напомним, безбашенная экс-Nikita похвасталась умениями в костюме с пикантной изюминкой: "Баланс дело тонкое"