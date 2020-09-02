Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала новый смелый образ и сделала выбор

На фото Анастасия стояла в платье и блузке. Волосы у красотки были собраны в хвост, а блузку Кумейко решила завязать на животе. Можно увидеть еще и украшение восточного мотива на торсе звезды. Звезда под восточный мотив начала танцевать, позируя на фоне холодильника своей кухни. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Между арбузом и танцами, я выбираю.... А что выбираешь ты?", - подписала красотка ролик.

Фанаты посмотрели почти 4 тысячи раз видео и написали комментарии:

"Танцы Ваши, арбуз тоже люблю.Выбираю всё", "Можно совместить. Танец с арбузами или дыньками", "Костюм и танцы, но арбуз тоже вкусно. А можно мне все сразу!", "Только dance. Ненавижу", "Вот что значит, женщина без мужика", "Это и правда горячий вопрос, Анастасия".

Сообщалось, что бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась роскошными формами в купальнике.

«Быстренько смотались на Гавайи», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Кумейко позирует в приспущенном купальнике, демонстрируя роскошные формы.

Напомним, горячая экс-Nikita померилась формами с подругой в непристойном наряде

А еще Politeka сообщала, что экс-Nikita в экстремальном мини рассказала о своем "первом разе" и показала, с кем

Также Politeka писала, что фигуристая экс-Nikita появилась на людях в прозрачном наряде



