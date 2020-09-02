Російський музикант, чоловік Регіни Тодоренко Влад Топалов показав свою фізичну форму

Як передає Politeka.net, свіже фото артист опублікував у себе в Instagram. Він сфотографував себе в дзеркалі, знявши верхній одяг і сильно спустивши штани. Його прес виглядав вражаюче.

"Ну, хоч схуд", - підписав фото Топалов, зазначивши, що його фігура – це заслуга тренувань на шоу «Льодовиковий період», в якому він бере участь.

Все б нічого, але днем раніше таке ж фото з таким же коментарем опублікував екс-колега Топалова по групі Smash!! Сергій Лазарєв, якому приписують роман з Ані Лорак.

Це помітили багато шанувальників, та й сам Лазарєв відписався під постом друга з коментарем: "А я говорив". Шанувальники залишили Топалову масу компліментів і слів підтримки.

"Не відстаєте від Сергія", "виклав Лазарєв, а за ним Топалов", "відмінне тіло, Влад!", "Не худніть. Не треба", "Ну прям Тарзан", "Супер! Топалов-мужик! Класний, імпульсивний, навіть нервовий!", "У Вас все в гармонії: душа, тіло, розум! І чудова любляча Регіночка і синулька богатир!", "Ось це тіло!!", "Ви з Сергієм змовилися чи що?» ,- пишуть користувачі мережі.

Як відомо, група Smash!! існувала з 2000 по 2006 рік і була дуже популярною в країнах СНД.

Нагадаємо, що "коханець" Ані Лорак скинув одяг і підкорив Лоліту новою фігурою.

А ще Politeka писала, що побита Тодоренко приголомшила пікантним фото з іншим, Топалову пора переживати:"все дуже непросто".

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