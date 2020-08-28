Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко в оточенні чоловіка показала розтяжку і здивувала словами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Ендааааа ВІЛ олвейс лав юююююю ууууу😂 😂 😂 фігурне катання ⛸ - це, звичайно, не простий челендж. Виявилося, все дуже непросто: нещадний режим, травми, але як же мені подобається вчитися новому, розширювати свій кругозір і можливості», - йдеться в повідомленні.

Водночас Тодоренко розповіла про те, що вважає «ідеальним» подарунком на свій день народження.

"Я все сміюся, що часто приємним подарунком на день народження є абонемент у фітнес-клуб, для мене ж корисним подарунком стане абонемент в рентген-кабінет 😂 на найближчі пару місяців. І, правда, цікаво, що з усього цього вийде", - йдеться в тексті повідомлення.

До цього повідомлялося, що 30-річна телеведуча і співачка Регіна Тодоренко збентежила кадрами зі своєю спорідненою душею

Так, Регіна сама назвала свою кращу подругу Аліну спорідненою душею і сестрою.

На кадрах дівчата постали на кухні з овочами в руках. Зокрема, Тодоренко розмахувала великим зеленим цукіні. Співачка була в синій сукні з рожевими дрібними квіточками, а її подруга козирнула формами в обтягуючому вбранні.

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