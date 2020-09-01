Сергій Лазарєв викликав фурор, похвалившись схудненням

Популярний російський співак, якому приписують роман з Ані Лорак, поділився напівоголеним фото. Про це пише Politeka.net.

Таким чином Лазарєв вирішив похвалитися новою фігурою.

"Мінус 12 кг за 4 місяці! Скинув весь жирок навколо живота, і щоки) але, звичайно ж, пішла і м'язова маса! Тепер повернувся в зал, будемо повертати і м'язи) справа наживна! 💪 🏼 Головне, щоб жирок не повернувся! Ну, а так, я задоволений, мені знову 18😂», - написав артист.

Відзнач, Гарячий знімок схвилював багатьох.

"Красунчик завжди", - відреагувала на нову фігуру Лазарєва співачка Лоліта.

"Аполлон", - написав композитор Ігор Крутой.

А ось сама Ані Лорак з реакцією не поспішає.

Тим часом, шанувальники просто засипали компліментами улюбленого артиста.

"Я вдавилася слюнями, спасибі», "Серьога, Ти занадто хот🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🚀 🚀 🚀 це через тебе в Москві така спека зараз?", "Ви просто вогонь🔥потрібен вогнегасник», "Ох, який", - пишуть в коментарях до знімка.

Нагадавши, "коханець" Ані Лорак убив видом в піджаку на оголене тіло, навіть Лоліта не встояла.

Як повідомляла Politeka, Сергій Лазарєв у темному вбранні звів з розуму прихильниць, несподіване фото.

Також Politeka писала, що Сергій Лазарєв розбурхав гарячим виглядом у чорному костюмі, навіть Ані Лорак не встояла.