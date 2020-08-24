Популярна телеведуча Регіна Тодоренко, яка живе в Росії, вирішила привітати свою батьківщину з Днем Незалежності

Сьогодні, 24 серпня Україна відсвяткувала 19-річчя з Дня Незалежності, пише Politeka.net. З цієї нагоди телеведуча, яка родом з Одеси, вирішила приєднатися до численних привітань.

Так, зірка опублікувала відео, на якому виконала пісню української артистки Наталії Могилевської "Місяць". (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Тодоренко була в шовковій маєчці з мереживом на декольте і сірих джинсах. Зірка співала біля мікрофона, а позаду неї можна помітити двох музикантів, один з яких чоловік Регіни - Влад Топалов.

"З Днем Незалежності, Україно! І з річницею нас з чоловіком @vladtopalovofficial! Вже як 3 роки разом) ❤ ️ ❤️❤ ️ люблю ❤️❤️❤ ️ тебе!",- написала Тодоренко.

За півгодини пост зібрав майже 70 тисяч лайків і багато коментарів.

"Українською мовою самі співочі пісні... Дуже красиво, приємно слухати 🌷❤️👏", " Регіна, у тебе голос богині😍 😍", "Просто прекрасно 👍 👍 👍 щастя вам і безмежної любові❤️❤️❤️", " вітаю з річницею, нехай ваша любов примножується... Щастя вам😇"," Мурашки по шкірі...", "Дуже приємно, що ви не забуваєте про Україну! А заспівали просто неймовірно😍 😉 👍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Регіна Тодоренко постала в літньому образі. Зірка була у футболці оверсайз, яка лише злегка виділила її пишні груди.

Довга спідничка з великим вирізом оголила стрункі ніжки зірки. Завершили образ солом'яний капелюшок і коричневі чобітки.

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