Дочка відомої актриси Анастасії Заворотнюк, яка страждає від онкологічних захворювань, Анна, показала, як провела перший день літа

На фото красуня позувала в шикарній чорній сукні з великим декольте. Заворотнюк стояла на балконі, як можна помітити, без білизни. Волосся дівчина вирішила залишити розпущеним. Анна стояла біля огорожі балкона і дивилася на велике місто. Фото вийшло зачаровує і трохи тужливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як пройшов ваш перший день осені?

Хто тут у мене в перший раз в перший клас, розповідайте? Або не в перший? хто в Інститут? Або може своїх діточок вже проводили?",- написала Анна.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Синок в перший клас пішов. Ви така красуня" ," ви дуже приємна!", "Ганнуся. ви карколомна))) перший день осені пройшов цілком собі відмінно) Сама вже давно слава Богу закінчила школу, але у багатьох знайомих пішли дітки в перший клас) гарного і сонячного дня)))", "у школі твориться апокаліпсис".

Повідомлялося, що син онкохворої актриси Анастасії Заворотнюк, Майкл перервав мовчання і показав рідкісні фотографії.

Хлопець відростив волосся і вбрався в чорний одяг. На одній з фото він попозував з гітарою, а обличчя сховав за темними окулярами.

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