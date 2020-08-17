Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна показала себя и рассказала о проблемной коже

На фото красотка позировала сидя за столом. Анна показала только свое лицо и руки. Образ звезда дополнила ярким макияжем и стильными серьгами, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Веснушки— небольшие пигментные пятна на коже, преимущественно на лице, кистях рук, но иногда и на теле. Обусловливаются отложением в коже особого красящего вещества - меланина. Проявляются преимущественно при воздействии солнечного света

У меня веснушки всю жизнь, раньше очень хотела избавиться от них. Но сейчас понимаю, что это моя фишка и мне они даже нравятся", - написала Анна.

Фанаты поставили более полторы тысячи лайков и написали комментарии:

"У меня тоже веснушки, которые я полюбила будучи уже в сознательном возрасте", "Я прекрасно отношусь к веснушкам! У меня они появляются летом)", "У меня тоже веснушки и всю жизнь мечтаю от них избавиться, но думаю это нереально", "У меня появились веснушки,чему я очень рада! Аня,вы такая красивая", "Анюта, а как вам масло для волос керастаз?".

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