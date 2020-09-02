Вже в 2021 році українці можуть отримати надбавки до пенсій

Таку думку висловила народний депутат Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24». За її словами, незважаючи на те, що пенсії осучаснюють, старші люди отримують пенсії нижчі, ніж ті, хто вийшов на пенсію пізніше.

Відзначається, що в квітні-травні 2021 року всім українським пенсіонерам перерахують пенсії, але більш літні люди все одно отримають меншу пенсію. Це відбувається тому, що ставка була нижчою, коли вони виходили на пенсію.

Як відомо, на даний момент пенсіонери, які старше 80 років, отримують надбавку до пенсії в розмірі 500 гривень. У планах Верховної Ради забезпечити такі надбавки і для українців, які старші 75 років. Нардепи сподіваються, що гроші на це підвищення зможуть закласти в бюджет на наступний рік. На даний момент в Раді не готові назвати суму доплати, але розраховують, що вона може бути також в районі 500 гривень, як зараз.

Раніше в Раді вже обговорювали цю ініціативу. Йшлося про тих пенсіонерів, які за радянських часів отримували маленьку зарплату.

Відповідні доплати можуть бути узаконені Верховною Радою та урядом вже з початку 2021 року.

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