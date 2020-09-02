Раскрыты подробности повышения других выплат в Украине после роста размера минимальной зарплаты

Об этом пишет Finance.ua.

Как известно, в конце августа Рада поддержала инициативу нардепов о повышении минимальной зарплаты до 5000 гривен.

Помимо этого, были также пересмотрены размеры должостного оклада различных разрядов. Так, размер оклада работника 1-го разряда теперь составляет 2225 гривен (почти на 6% больше), а 25-го разряда - 10035 гривен.

Благодаря повышению минималки будут увеличены налоговые поступления в бюджет на 541,3 млн грн, в том числе, по налогу и сбору на доходы физлиц – на 461,3 млн грн.

Украинцев предупреждают, что на фоне роста размера минималки будут увеличены и другие выплаты от государства.

По словам аналитика Егора Комова, решение Рады о повышении минималки поможет малообеспеченным семьям сохранить уровень доходов на фоне быстрого роста цен.

Вслед за повышением минималки был произведен перерасчет пенсий. Так, с 1 сентября те украинцы, которые выполнили все условия по стажу и выходят на заслуженный отдых в 65 лет, будут получать 40% от минималки в качестве пенсионного пособия.

Если сегодня украинцы оплачивают 1960 грн. налогов с минималки, то уже в сентябре будет взыматься 2075 грн. Повышение минималки, помимо этого, повлечет за собой выход их тени части бизнеса, что в свою очередь поможет наполнить казну.

Также могут повысить зарплаты медикам и другим бюджетникам, а вот повышение минималки до 6500 гривен коснется уже 37% работающих.

Не стоит забывать, что к минималке в Украине привязан налог на недвижимость, а также другие сборы и платежи. Соответственно с 1 сентября суммы сборов возрастут.

Напомним, Кабмин повысил зарплаты украинцам, кому повезет больше всего: "Свыше 10 тысяч гривен...".

Как сообщала Politeka, существенная прибавка к зарплате, кто станет богаче уже в сентябре.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о негативных последствиях повышения зарплат.