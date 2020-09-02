Стало известно, каким пенсионерам грозят штрафы от государства
Как передает Politeka.net, об этом в Facebook сообщает издание Пенсионный курьер.
Так, под удар могут попасть работающие пенсионеры, которые не проинформировали Пенсионный фонд о дополнительном заработке.
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Как известно, при назначении (перерасчете) пенсии человеку под личную подпись сообщают о его обязанности в случае трудоустройства предоставить данные об этом в ПФУ.
И если человек об этом не сообщил, а Фонд выявил нарушения при проверке, пенсионеру грозят финансовые санкции.
Иными словами, ему попросту урежут пенсию и он будет получать от государства меньшие выплаты.
В ПФУ предупреждают, что украинцам могут урезать выплаты из-за ошибок, которые они допускают при оформлении документов. Например, неточности в трудовой книжке, в справках о стаже, как и неполные сведения о работе, могут повлиять на размер соцпомощи.
Ранее мы рассказывали о новых надбавках к пенсиям.
Как заявила нардеп Галина Третьякова, скоро в Украине могут утвердить специальные надбавки к пенсиям гражданам, достигшим возраста 75 лет.
Это будут доплаты для тех пенсионеров, которые в советское время получали небольшие зарплаты. Это будут такие же доплаты, как те, которые были официально утверждены в 2020 году для 80-летних украинцев.
Напомним, пенсии в Украине вырастут уже с сентября, в Кабмине сделали заявление: кому светит надбавка.
Как сообщала Politeka, пенсию не получат многие украинцы, власти боялись напрямую об этом говорить
Также Politeka писала, что новую пенсию с 1 сентября получат не все