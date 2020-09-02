Уже в 2021 году украинцы могут получить надбавки к пенсиям

Такое мнение высказала народный депутат Евгения Кравчук в эфире телеканала «Украина 24». По ее словам, несмотря на то, что пенсии осовременивают, старшие люди получают пенсии более низкие, чем те, кто вышел на пенсию позже.

Отмечается, что в апреле-мае 2021 года всем украинским пенсионерам пересчитают пенсии, но более пожилые люди все равно получат меньшую пенсию. Это происходит потому, что ставка была ниже, когда они выходили на пенсию.

Как известно, на данный момент пенсионеры, которые старше 80 лет, получают надбавку к пенсии в размере 500 гривен. В планах Верховной Рады обеспечить такие надбавки и для украинцев, которые старше 75 лет. Нардепы надеются, что деньги на это повышение смогут заложить в бюджете на следующий год. На данный момент в Раде не готовы назвать сумму доплаты, но рассчитывают, что она может быть также в районе 500 гривен, как сейчас.

Ранее в Раде уже обсуждали эту инициативу. Речь шла о тех пенсионерах, которые в советское время получали маленькую зарплату.

Соответствующие доплаты могут быть узаконены Верховной Радой и правительством уже с начала 2021 года.

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