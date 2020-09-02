Все зависит от Рады и Кабмина

Раскрыты подробности нового повышения пенсионных выплат в Украине

Нюансы в комментарии журналистам озвучила нардеп и глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова, передает Интерфакс.

По ее словам, скоро в Украине могут утвердить специальные надбавки к пенсиям гражданам, достигшим возраста 75 лет.

Третьякова подчеркнула, что это будут доплаты для тех пенсионеров, которые в советское время получали небольшие зарплаты.

Соответствующие доплаты могут быть узаконены Верховной Радой и правительством уже с начала 2021 года.

Это будут такие же доплаты, как те, которые ввели в 2020 году для 80-летних.

"Сейчас мы ждем 15 сентября, когда будет внесен государственный бюджет. Я на постоянном контакте с министром. Он закладывает надбавку для лиц 75+. Будем помогать людям, которые работали в основном в советское время и имеют очень маленькую пенсию сейчас", - подчеркнула Третьякова в общении с журналистами.

Как напоминает нардеп, в текущем году были приняты два закона, по которым пенсионеры в возрасте от 80 лет дополнительно получили не только единоразовую доплату в 1 тысячу гривен, но и ежемесячную пожизненную надбавку в размере 500 гривен.

Подытоживая, Галина Третьякова добавила, что на сегодняшний день в Украине много пенсионеров, которые работали еще во времена советских времен, когда не было высоких заработных плат и потому они сейчас "несправедливо" получают маленькие выплаты от государства.

Напомним, пенсии в Украине вырастут уже с сентября, в Кабмине сделали заявление: кому светит надбавка.

Как сообщала Politeka, пенсию не получат многие украинцы, власти боялись напрямую об этом говорить

Также Politeka писала, что новую пенсию с 1 сентября получат не все