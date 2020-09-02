Популярна українська виконавиця Оля Полякова записала відеозвернення, присвячене артистам

Зірка розмістила пост у своєму Instagram, в якому поскаржилася на те, що артистам не дають працювати, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Артистка повідомила, що зараз в шоу-бізнесі глибокий простій, через що у виконавців немає роботи й нічим платити колективам.

При цьому метро, торгові центри, кінотеатри відкриваються, а зіркам працювати не дають. Як зазначила Полякова, була надія на осінь, але і зараз через якусь постанову прем'єр-міністра у неї вже скасувалися чотири концерти. При цьому Ольга повідомила - всі правила організації під час карантину були дотримані.

"Тепер я мовчати не буду. Це чому одним можна проводити заходи, а іншим - не можна...Чому мій концерт, української артистки, скасовується, під час того, як у Києві в повному битку проходить без масок концерт російського співака? Це взагалі як?",- обурюється співачка.

Як зазначила артистка, у країні відбувається дискримінація і хаос, а також таким чином знищуються український шоу-бізнес.

У підсумку зірка закликала своїх колег прийти 3 вересня з 11 до 14 до будівлі Кабінету Міністрів України, щоб підписати звернення до Президента України й прем'єр-міністра з вимогою навести порядок з концертами.

"Все навколо працює, а у нас повна ж**а", - підсумувала Ольга.

За годину відео зібрало понад 100 тисяч лайків і багато коментарів:

"Олечко, а що говорити звичайним людям, звичайному робочому персоналу? У яких немає таких заощаджень як у артистів...", "Вибачте, Ольга, але нам не те, щоб квитки на концерти купувати нема за що, НАМ жерти нема за що!...", "Оля при всій моїй повазі до вас❤️ви на Кліпи не можете заробити???а що ж говорити тоді нам, звичайним жителям? З роботи скорочують, зарплати затримують, вибирай їжа дітям або комуналка 🤔...", "На жаль, така проблема не тільки у зірок! Величезна кількість простих громадян ще з квітня відправлені у відпустки і виробничі простої 😔 і у всіх сім'ї, діти, комуналка".

Нагадаємо, що Полякова наплювала на сором і показала своїх "близнючок" на весь екран: "Ах, які великі…».

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