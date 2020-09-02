Популярная украинская исполнительница Оля Полякова записала видеообращение, посвященное артистам

Звезда разместила пост в своем Инстаграм, в котором пожаловалась на то, что артистам не дают работать, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Артистка сообщила, что сейчас в шоу-бизнесе глубокий простой, из-за чего у исполнителей нет работы и нечем платить коллективам.

При этом метро, торговые центры, кинотеатры открываются, а звездам работать не дают. Как отметила Полякова, была надежда на осень, но и сейчас из-за некого постановления премьер-министра у нее уже отменились четыре концерта. При этом Ольга сообщила - все правила организации во время карантина были соблюдены.

"Теперь я молчать не буду. Это почему одним можно проводить мероприятия, а другим - нельзя... Почему мой концерт, украинской артистки, отменяется, во время того, как в Киеве в полном битке проходит без масок концерт российского певца? Это вообще как?", - возмущается певица.

Как отметила артистка, в стране происходит дискриминация и хаос, а также таким образом уничтожаются украинский шоу-бизнес.

В итоге звезда призвала своих коллег прийти 3 сентября с 11 до 14 к зданию Кабинет министров Украины, чтобы подписать обращение к Президенту Украины и премьер-министру с требованием навести порядок с концертами.

"Все вокруг работает, а у нас полная ж**а", - подытожила Ольга.

За час видео собрало более 100 тысяч лайков и много комментариев:

"Олечка, а что говорить обычным людям, обычному рабочему персоналу? У которых нет таких сбережений как у артистов...", "Простите, Ольга, но нам не то, чтобы билеты на концерты покупать не за что, НАМ ЖРАТЬ НЕ ЗА ЧТО!...", "Оля при всем моем уважении к вам❤️вы на клипы не можете заработать???а что ж говорить тогда нам ,обычным жителям? С работы сокращают, зарплаты задерживают, выбирай еда детям или коммуналка 🤔...", "К сожалению, такая проблема не только у звезд! Огромное количество простых граждан ещё с апреля отправлены в отпуска и производственные простои 😔 И у всех семьи, дети, коммуналка".

Напомним, что Полякова наплевала на стыд и показала своих «близняшек» во весь экран: «Ах, какие большие…».

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