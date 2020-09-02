Відома модель Жизель Олівейра показала себе в максимально жаркому ракурсі, влаштувавши фурор

На фото Жизель позувала без одягу і білизни. Красуня присіла навпочіпки на дерев'яному пірсі, який виходив в акваторію водойми. Волосся Олівейра вирішила залишити розпущеним, а Цікаві місця майстерно прикрила сумочкою і ногою. Зірка не відводила погляд від камери, завдяки чому знімок вийшов дуже гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Яка ідеальна", "бідна модель, оголена для реклами сумочки, гаманець купують в основному жінки, яких я хочу, щоб інші жінки були в оголеному вигляді з іншою жінкою, для мене - ні", "моя дорога", "Бомбита, просто захват від такої моделі".

Ми повідомляли, що супермодель і один з "ангелів" Victoria's Secret Жизель Олівейра блиснула фігурою під час відпочинку.

Так, на опублікованих кадрах Олівейра позує під час відпочинку в басейні, елегантно вмостившись на надувному Лебеді. Крихітний топ красуні максимально оголяв розкішні вигини моделі.

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