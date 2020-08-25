27-летняя бразильская модель Жизель Оливейра, которая прославилась благодаря участию в показах Victoria’s Secret, сверкнула роскошной фигуркой

Как передает Politeka.net, модель поделилась архивными кадрами с показа Victoria’s Secret, в котором она представляла невероятно красивые наряды. Девушка позировала в белом корсете с перьями и огромными ангельскими крыльями. Также она выходила на подиум в игривой мини-юбке, бюстгальтере и кофточкой с вышивкой.

За три часа пост модели посмотрели более 25 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Богиня», «Нереально», «Удивительная», «Я вас всех люблю. Что касается вас, то и внутри, и фигура очень красивые», «Отлично», «Она ангел, красавица», «Я смотрел на всех и был очень счастлив, когда ты пришла», «Белые большие крылья... моя любимая», «Ты такая милая. Ты должна носить крылья», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра сразила «звериной» страстью на новых фото. Красотка надела платье с тигриным принтом. Она позировала возле стены, соблазнительно изогнувшись. Обтягивающий наряд выгодной подчеркнул красивую фигуру звезды. В комментариях ей оставили комплименты.

«Ты услышишь мой рев», «Королева тигров», «Какая женщина, моя Бразилия», - пишут люди.

Напомним, что Жизель Оливейра засветила самые вкусные места в топе без белья: "Вот шалунья".

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра облачила сочные формы в тесный топ с цепями: «Светишься, как бриллиант!».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра сняла даже белье и показала самое сокровенное на камеру: «Сенсационная красота».