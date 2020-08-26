Супермодель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret похвасталась роскошной фигурой во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«День бассейна - самый лучший день», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что красотка поделилась снимком, на котором элегантно умостилась на надувного лебедя, демонстрируя на камеру роскошные формы в купальнике. На другой фотографии Оливейра уже в полный рост, задрав руку и элегантно поправляя волосы.

«Сладкий ракурс. Слов нет. А лебедь тут явно лишний», «наслаждайся своим днем, малышка», «фантастическая красотка», «вау, очень круто выглядишь», «до чего же хороша», «как солнечно и сладко получились кадры», «хах, семейный отдых. Что может быть лучше», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, модель Victoria’s Secret Жизель Оливейра покорила идеальной фигурой в смелом костюме.

Жизель любит баловать поклонников откровенными позами на фото. Этот раз не стал исключением. Красотка надела коротенькие шортики, оголив свои невероятно красивые ножки. Девушки присела, широко расставив ноги. Поза получилась очень горячей.

Напомним, что Жизель Оливейра подразнила аппетитными булочками в штанах для йоги: "лучший ракурс".

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра покрасовалась телом в полупрозрачном корсете: "настоящее наслаждение".

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра без белья нагнулась, едва не засветив свои "ягодки": "Какая лапочка".