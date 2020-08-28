Молодая бразильская модель Жизель Оливейра, которая прославилась благодаря участию в показах Victoria’s Secret, взбудоражила кадрами с подружкой
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм модель решила опубликовать серию фотографий с разных съемок. Жизель стала дико популярной благодаря Victoria’s Secret, но модель активно снимается и для других компаний. Она выходила на подиум для Dolce&Gabbana, Ralph Lauren и Tory Burch. Кроме этого, красотка снималась для Vogue, Elle, L'Officiel и Harper's Bazaar. Также ее лицо часто рекламирует косметику.
В серии фото было много разных фотографий со съемок, но особое внимание привлек кадр, на котором Жизель страстно прижалась к подружке. У обоих девушек были длинные юбки с разрезами, которые они слегка задрали, чтобы засветить свои идеальные ножки.
«Целый альбом неопубликованных фотографий с работы», - подписала снимок звезда.
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За 40 минут пост Оливейры собрал почти 5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили много приятных слов.
«Кто делал тебе макияж в прошлый раз? Такая красивая», «Поле красоты», «Боже мой, ты такая красивая, я люблю тебя», «Королева», «Оглушающая», «Супер», «Ты невероятная», «Вы сногсшибательно выглядите!», «Всегда красивые и самые лучшие идеальные фото», «Гламурно, так красиво», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Жизель Оливейра облачила сочные формы в тесный топ с цепями: «Светишься, как бриллиант!».
Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра подразнила прелестями в тесном топе, как у Бритни Спирс: «Сладкие».
Также Politeka писала, что Жизель Оливейра сразила развратной позой в купальнике: «Сладкий ракурс».