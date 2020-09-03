Цього року багато зірок повели своїх діток в перший клас, але є і ті, хто щорічно з гордістю проводжає своїх діток в школу
Рoliteka.net дізнавалася, як виглядали діти зірок на святковій лінійці.
Найгучнішим 1 вересня було в приватній школі, де тепер навчатимуться діти Алли Пугачової та Максима Галкіна. Ліза і Гаррі в цьому році пішли в 1 клас, про що у себе в Instagram повідомив їх батько.
"Ось і 1 вересня! Готувалися, переживали, вбиралися, пішли. Проводжали мама, тато, тітка, дядько і кузина, няні і друзі», - розповів артист.
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Дочка Христини Асмус і Гаріка Харламова Настя теж пішла в 1 клас. Правда, мама через зйомки цю важливу подію пропустила.
"Ну понеслася)) перший раз в перший клас ! Анастасія Ігорівна Харламова-першокласниця!",- написав щасливий батько.
У перший клас цього року також пішов син Яни Рудковської та Євгенія Плющенко Женя (Гном Гномич).
Похвалився першокласницею український телеведучий Володимир Остапчук.
А ось в родині Катерини Кухар та її чоловіка відразу подвійне свято. Їх дочка йде в перший клас, а син – в п'ятий.
Син Павла Прилучного і Агати Муценієце Тимофій також пішов у перший клас. Незважаючи на розлучення, обидва батьки були на шкільній лінійці.
Дітей Філіпа Кіркорова в школу проводжав дідусь.
А ось Ольга Полякова в школу дітей не проводжала, але показала їх шкільні луки.
Телеведуча Ольга Фреймут відвела дітей до школи заздалегідь. Пост з лінійки з'явився у артистки в Instagram 19 серпня.
Нагадаємо, що 15-річна дочка Полякової приголомшила шкільним одягом з оголеним плечем: вчителі будуть в ауті.
А ще Politeka писала, що Ольга Фреймут несподівано відправила свою трирічну дочку в школу:"цікавий підхід".
Також Politeka повідомляла, що Володимир Остапчук оскандалився, зробивши пропозицію своїй коханці:"головне їй не вагітніти".